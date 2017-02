Rechter geeft winkeldief uit Hoogeveen nog één kans

De rechter in Assen gaf de man nog één waarschuwing (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 50-jarige man uit Hoogeveen is voor winkeldiefstallen in zijn woonplaats veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur.

"Een celstraf was op zijn plaats geweest, maar u krijgt een laatste waarschuwing", zei de politierechter. De Hoogevener moet niet alleen als straf werken. De komende drie jaar hangt hem ook een voorwaardelijke celstraf van zeven weken boven het hoofd.



Op de goede weg

De Hoogevener heeft een drugs- en alcoholprobleem en is vaker veroordeeld voor winkeldiefstallen. Hij wordt op dit moment begeleid en is met een behandeling begonnen. Dit traject moet niet worden doorkruist, vindt de rechter.



Drugs

De 50-jarige man stal begin september uit een supermarkt zes pakken koffie. De diefstal werd vastgelegd door een beveiligingscamera. De politie herkende de dief als de 50-jarige Hoogevener. Die bekende meteen. Hij had geld nodig om te kunnen eten. Hij verkocht de koffie en kocht een voorraadje drugs.



Roze koffer

De man bekende ook dat hij had geprobeerd geld te stelen van een marktkoopman. Marktgangers wezen de marktkoopman erop dat er iemand in zijn auto zat. Het was de Hoogevener. De koopman hield hem vast tot de komst van de politie.



De Hoogevener gaf ook toe dat hij in een lederwarenzaak een opvallende roze koffer meenam. Een klant zag deze actie en meldde dit bij de verkoopster. Die belde de politie, waarna de dief werd aangehouden.