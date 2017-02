OM wil vrijspraak voor vermeende gooier van vuurwerkbom

Het OM wil dat de verdachte op vrije voeten komt (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN/ASSEN - Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak tegen een Assenaar (58) die iemand zou hebben bekogeld met een vlinderbom.

Het slachtoffer raakte een oog kwijt door het incident, dat in 2013 gebeurde. Het OM zegt te twijfelen of de 58-jarige Assenaar inderdaad de bom gooide.



Als grap

De verdachte gaf op Oudejaarsavond 2013 een feestje, waarbij flink werd gedronken. Bij wijze van grap werd vuurwerk gegooid. De illegale bom belandde in het gezicht van het slachtoffer. De gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht. Het oog werd daar verwijderd.



Werk kwijt

Het bleef onduidelijk wie had gegooid. De Assenaar bood twee dagen na het incident wel zijn excuses aan. De gewonde man eiste een schadevergoeding van 33.000 euro. Hij zei dat hij zijn werk als tatoeëerder niet meer kan uitoefenen.



Klacht

Het Openbaar Ministerie kwam eerder al tot de conclusie dat niet vast kan worden gesteld wie de bom gooide en seponeerde de zaak. Het slachtoffer maakte bezwaar bij het gerechtshof in Leeuwarden. Daar werd beslist dat de zaak alsnog in behandeling moest worden genomen.



Over twee weken doet de rechter uitspraak.