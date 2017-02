Inbrekers hebben het voorzien op gereedschap

EMMEN - Inbrekers in het zuidoosten van de provincie slaan steeds vaker toe in huizen die worden verbouwd.

Dat meldt de politie. Het gaat dan met name om vrijstaande woningen. De inbrekers maken in veel gevallen gereedschap buit."Ons advies is: laat duur gereedschap niet in het zicht liggen of neem het mee", laat de politie weten.