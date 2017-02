Waterschap Vechtstromen sluit hoofdkantoor in Coevorden

Waterschap Vechtstromen gaat het kantoor in Coevorden afstoten (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Waterschap Vechtstromen gaat het kantoor in Coevorden afstoten. Dit gaat niet ten koste van de banen van werknemers, want hetzelfde werk wordt voortgezet op regionale locaties.

Het waterschap, dat in 2014 is ontstaan na een fusie tussen het Drentse Velt en Vecht en het Overijsselse Regge en Dinkel, heeft nu nog twee grote kantoren. Die staan in Coevorden en in Almelo. Het kantoor in Almelo blijft, maar ook daar gaat een groot aantal werknemers verplaatst worden naar vestigingen in de regio.



'Zo dicht mogelijk erop zitten'

"We hebben nu twee hoofdkantoren, dat is te veel. Bovendien is het kantoor in Coevorden veel te groot voor de 70 werknemers die er zitten. Daarnaast willen we dat onze mensen zo dicht mogelijk op het werk zitten, dus gaan ze naar regionale vestigingen in onder andere leek en Emmen", zo zegt watergraaf Stefan Kuks.



"De besparing is moeilijk in geld uit te drukken, we besparen wel enkele miljoenen door het kantoor in Coevorden af te stoten. Daarentegen moeten we ook kosten maken op andere locaties om die adequaat in te richten. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om onze visie op hoe we willen werken", aldus Kuks.



Gevolgen voor waterschapstarieven

Deze actie heeft niet direct gevolgen voor de tarieven, volgens de watergraaf. "Door de fusie van de waterschappen in 2014 zijn de tarieven in één klap flink omlaag gegaan. Nu moeten we vooruit met een kleine tariefstijging, doordat er inflatie is. Door deze bezuiniging, het wegdoen van het kantoor in Coevorden, kunnen we deze stijging laag houden."



Het waterschap gaat op zoek naar een herbestemming voor het pand in Coevorden. Er hebben zich al enkele geïnteresseerden aangemeld. "We verwachten een goede kandidaat te vinden die het gebouw een levendige invulling gaat geven." Volgens Kuks wordt het gebouw verkocht zodra er een geschikte koper is gevonden.