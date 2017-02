Auto raakt van de A28 en slaat over de kop

De bestuurder van de bestelauto raakte lichtgewond (foto: Persbureau Meter) De man had zijn bril laten vallen en verloor de macht over het stuur (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een automobilist is vanmiddag op de A28 tussen Assen-Zuid en Assen-Noord van de weg geraakt.

De bestelwagen is op de kop in de berm tot stilstand gekomen. De bestuurder, een Emmenaar, raakte lichtgewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



De man uit Emmen had zijn bril laten vallen. Toen hij deze tijdens het rijden wilde pakken, kwam hij met zijn wielen in de middenberm terecht. Hierdoor schoot hij over de weg en belandde hij op de kop in de sloot.