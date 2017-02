Ruim veertig inzendingen voor de Streektaalprijs

ASSEN - De jury van de Streektaalprijs gaat aan de slag met ruim veertig inzendingen uit Groningen en Drenthe.

De Streektaalprijs, die wordt georganiseerd door het Dagblad van het Noorden , wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. De jury, bestaande uit Eric van Oosterhout, Geesje Heidema, Jannie Kuipers, Egbert Meijers en Tonko Ufkes, maakt uit de ruim veertig inzendingen een shortlist met zes kandidaten voor elke categorie.Het Huus van de Taol (HvdT) dingt mee met tijdschriften B'art 2016, Zinnig en Wiesneus. Ook van HvdT zijn het donateursgeschenk Met Nusseln in de zun en Het jaor deur (een boek en cd met Drentse kinderliedjes). Ook het Drents Liedtiesfestival is genomineerd, net als de streektaalquiz Loos die samen met RTV Drenthe is ontwikkeld.De shortlist verschijnt tegen maart. De uitreiking van de Streektaalprijs is zondagmiddag 2 april in De Winsinghhof in Roden. Schrijvers, dichters, uitgevers en muzikanten met roots in het Nedersaksisch laten zich daar zien en horen.Vorig jaar heeft Martijje Lubbers uit Rolde de Streektaalprijs 2015 gewonnen. De zangeres ontving de prijs in de categorie muziek voor haar cd