Herinneringscentrum Kamp Westerbork zoekt acteurs

Herinneringscentrum kamp Westerbork is op zoek naar acteurs (foto: Kim Stellingwerf)

WESTERBORK - Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakt in samenwerking met Theater na de Dam een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog.

Hiervoor is het centrum op zoek naar acteurs. Het gaat dan om jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Acteerervaring is niet per se nodig.



Ook is het Herinneringscentrum op zoek naar mensen uit de regio die willen vertellen over wat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, gehoord of gezien hebben. Wat was er bij de omwonenden van Kamp Westerbork bekend over wat er zich daar afspeelde?



De ervaringen zullen verwerkt worden in de theatervoorstelling. Jongeren die interesse hebben kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar info@kampwesterbork.nl.