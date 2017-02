Militairen uit Havelte vertrekken naar Litouwen

De militairen zijn afkomstig van 43 gemechaniseerde Brigade uit Havelte (foto: Defensie)

HAVELTE - De eerste zeventien militairen van de Koninklijke Landmacht vertrekken vandaag naar Litouwen. De militairen zijn afkomstig van 43 gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

Zij gaan onderdeel uitmaken van een bataljon met militairen uit verschillende landen dat de NAVO stationeert aan de oostgrens met Rusland.



De NAVO heeft in Warschau vorig jaar juli de beslissing genomen om een aantal soldaten te sturen naar het bondgenootschappelijk grondgebied aan de oostgrens met Rusland. Deze militaire buffer is opgebouwd uit vier bataljons met soldaten uit verschillende landen, die worden gestationeerd in Polen, Estland, Letland en Litouwen.



Hoofdmacht

De Nederlandse hoofdmacht vertrekt half maart richting Litouwen. Noorwegen volgt met zijn hoofdmacht rond half mei. Daarmee is eind mei het bataljon compleet. In NAVO-verband is dit het eerste operationele multinationale bataljon dat vertrekt richting de oostgrens.