Vijf vragen over Jimmy's

EMMEN - In Emmen komt de eerste vestiging van de jongerenontmoetingsplek Jimmy's. Maar wat is Jimmy's eigenlijk?

Marloes Dekker van Up tot Us, initiatiefnemer van Jimmy's, legt het uit.Jimmy's is een plek waar jongeren terecht kunnen om in contact te komen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen er met vragen en ideeën terecht.Bij vestigingen van Jimmy's kunnen jongeren bijvoorbeeld huiswerk maken of even ontspannen. Dekker: "Iedere vestiging van Jimmy's heeft zijn eigen accent. In Emmen gaven de jongeren bijvoorbeeld aan dat ze een plek willen waar je ook echt dingen kunt doen. Ik vond dat er een heel ondernemende sfeer in Emmen hangt, dus ik denk dat dat ook gaat doorsijpelen in de Jimmy's in Emmen.""Het eerste jaar in Emmen kost ongeveer een kleine ton. De gemeente Emmen financiert mee. Maar wat we graag zien en naartoe werken is ondernemerschap. We willen bekijken hoe we onszelf voor een groot deel kunnen bedruipen", zegt Dekker."Jimmy's wordt echt zoveel mogelijk gerund door jongeren. Dat is iets waar de jongeren in Emmen ook echt behoefte aan hadden", vertelt Dekker. "Er is zeker wel begeleiding. Wij denken vanuit Jimmy's dat jongeren veel meer kunnen dan ze zelf en ook volwassenen denken. Maar ze kunnen natuurlijk nog niet alles. Er zal dus ook een volwassene bij zijn, die dient een beetje als vangnet en springplank."Jimmy's begon zes jaar geleden in Groningen. Nu heeft het ook vestigingen in Appingedam, Doetinchem, Nijmegen, Leeuwarden, Velp en Winschoten.Maar er is nog ruimte voor uitbreiding. "Wij vinden het heel erg mooi als alle jongeren in ons land toegang hebben tot een Jimmy's", aldus Dekker.