Staatssecretaris wil niet ingrijpen bij verpleeghuis De Bleerinck

DEN HAAG/EMMEN - Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid wil vooralsnog niet ingrijpen bij verpleeghuis De Bleerinck in Emmen.

Van Rijn liet dat vandaag schriftelijk weten aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen van D66-politica Vera Bergkamp. Zij stelde vragen omdat personeel en bewoners van Zorggroep Tangenborgh, waar De Bleerinck deel van uitmaakt, zich grote zorgen maken over de nieuwe reeks bezuinigingen van begin dit jaar.Minder mensen moeten dezelfde zorg leveren, maar medewerkers geven aan dat dit niet lukt. “Waar tot voorheen met zes mensen op een afdeling gewerkt werd, wordt dat nu met vijf mensen. Het personeel moet zich flexibeler gaan inzetten", zei Maureen van der Pligt van vakbond FNV eind december tegen RTV Drenthe.Bergkamp vroeg de staatssecretaris om onderzoek te laten doen naar de situatie door de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). Van Rijn antwoordt dat hij geen aanleiding ziet om in te grijpen. De IGZ grijpt in als er onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Daar is volgens Van Rijn op dit moment geen sprake van.Van Rijn laat verder weten dat het de verantwoordelijkheid van de bestuurders is om de zorg op orde te hebben. Hij vindt dat de raad van bestuur van Tangenborgh eerst zelf in gesprek moet gaan met het personeel en de cliëntenraad om de zorgen weg te nemen. "Op het moment dat de IGZ constateert dat de kwaliteit van zorg niet goed is, zal de IGZ ingrijpen", aldus Van Rijn.De cliëntenraad van De Bleerinck zegt dat er de afgelopen jaren flink bezuinigd is op langdurige ouderenzorg. Volgens de staatssecretaris klopt dat niet. In 2010 werd 71.000 euro per plek in een verpleeghuis uitgegeven. Vijf jaar later is dat bedrag opgelopen naar 79.000 euro, staat in de brief. Van Rijn schrijft ook dat er in 2016 en 2017 extra middelen voor ouderenzorg vrijgemaakt zijn.