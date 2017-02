Weer onrust in Veenhuizen over sluiting gevangenissen

VEENHUIZEN - Er is weer onrust onder het gevangenispersoneel in Veenhuizen over dreigende sluiting. Aanleiding is een nota van de hoofddirectie van het Gevangeniswezen.

Die constateert dat de forse leegstand in de Nederlandse gevangenissen een groot probleem blijft. Sluiting van cellencomplexen lijkt onontkoombaar.In Veenhuizen staan ze op scherp, want vorig jaar waren ze ook in beeld voor sluiting, maar dat werd voorkomen door acties van het gevangenispersoneel en politiek-bestuurlijk Drenthe.Volgens voorzitter Karin Landman van de ondernemingsraad van Veenhuizen is er onder de medewerkers opnieuw 'veel teleurstelling' dat er nu toch alweer over sluiting gesproken wordt. "Het wordt in elk geval weer opgevoerd als mogelijkheid. Ze noemen wat opties in die ambtelijke nota. En één van de opties is het plan wat er eerder was, en dat is sluiting van cellencomplexen. Ook de optie 'niets doen' komt voorbij. Maar iedereen weet dat niets doen niet echt reëel is."Vorig jaar is door het kabinet toegezegd dat er deze kabinetsperiode geen cellencomplexen meer dicht zouden gaan. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar van Drenthe zei toen meteen al er niet gerust op te zijn, dat daarmee Veenhuizen voor de komende jaren overeind zou blijvenIn Veenhuizen heeft het actiecomité al geopperd om net als vorig jaar een petitie te beginnen. Maar volgens Landman 'staat dat nog in de kinderschoenen'. "We moeten daarover eerst nog in gesprek, ook met de collega's in Ter Apel. Want ook daarvoor dreigt sluiting, net als bij het vorige plan. We zijn daarin vorig jaar samen succesvol opgetrokken. En dat gaan we dit keer mogelijk weer doen."Volgens Landman gaat het om een gezamenlijke strijd voor behoud van noordelijke werkgelegenheid in het gevangeniswezen. "We hebben de afgelopen jaren in het Noorden al heel veel banen in deze sector verloren. Daar mogen ze niet verder aan morrelen", stelt Landman.