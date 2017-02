No Surrender krijgt meegenomen spullen terug van de gemeente

EMMEN - Motorclub No Surrender krijgt de spullen die zijn meegenomen bij de sluiting van het clubhuis terug. Het gaat vooral om persoonlijke spullen.

De gemeente nam de spullen in januari mee bij de inval en sluiting van het clubhuis in Emmen. De gemeente geeft aan dat de spullen geïnventariseerd zijn en getaxeerd. Op basis van de inventarisatie is een schatting gemaakt van de waarde van de goederen.Het kost meer om de spullen te verkopen, dan dat de spullen opbrengen. Daarom heeft het college besloten dat de gemeente de spullen teruggeeft aan de motorclub.De gemeente Emmen blijft wel bij het standpunt om de kosten van de sloop van het clubhuis op No Surrender te verhalen.