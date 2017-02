Dierentuin Emmen heeft er een vrouwelijke neushoorn bij

De nieuwe vrouwelijke neushoorn in de dierentuin (foto: Wildlands)

EMMEN - Wildlands Adventure Zoo heeft sinds vandaag een nieuwe, vrouwelijke neushoorn rondlopen in de dierentuin.

De neushoorn ging vandaag voor het eerst de savanne op. De neushoorn is 32 jaar en daardoor zal er volgens de dierentuin niet met haar gefokt worden. Ze is vooral van belang voor het sociale leven van de neushoorns in Emmen. In het wild leven witte neushoorns in groepen van meerdere vrouwen en hun jongen.



In Wildlands leven nu drie neushoorns: dit nieuwe dier, een jongere vrouw en een man die voor nageslacht moet zorgen.