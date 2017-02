Huizen in Drenthe krijgen gehuurde zonnepanelen

Zonnepanelen voor huizen zijn vanaf nu ook te huur (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Steeds meer huizen hebben zonnepanelen, gekocht met eigen geld of via bijvoorbeeld een zonnelening. De zonnepanelen zijn vanaf nu ook te huur.

Na een succesvolle pilot met zeventig huizen besluit de Drentse Energie Organisatie, een energiefonds van de provincie, om nog meer daken in Drenthe van gehuurde zonnepanelen te voorzien.



"Op korte termijn waren er zeventig huishoudens die mee wilden doen met het project. Omdat er zo snel zoveel animo was, hebben we besloten om verder te gaan met het project", zegt Guido Hoek van de Drentse Energie Organisatie.



Verhuren

De Drentse Energie Organisatie verhuurt de zonnepanelen niet zelf. Dit doet het bedrijf Solease. Het energiefonds zorgt voor de financiering. Een voordeel volgens Hoek is dat je zelf niet hoeft te investeren in de zonnepanelen. "Dit wordt door het bedrijf gedaan en je hoeft niets zelf te regelen".



Kosten

Deelnemers betalen een huurvergoeding. Ondanks dat het per dak verschilt verwacht Hoek dat huurders zo'n vijftig euro in de maand betalen aan huurkosten. "Je betaalt een huurvergoeding, maar de zonnepanelen brengen meer op dan wat je in de maand kwijt bent. Dus je houdt er wel iets aan over aan het einde van het jaar."