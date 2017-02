Zonder subsidie geen Noordelijk Internationaal Concours Hippique meer

In 2014 was het NIC voor het laatst (foto: RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Er is geen datum op de paardensportkalender gereserveerd. De TT-hal in Assen is niet afgehuurd en binnen het stichtingsbestuur van het Noordelijk Internationaal Concours Hippique gebeurt op dit moment ook niks.

"Er is geen sprake van dat komend jaar de zestigste editie van het Noordelijk Internationaal Concours Hippique in Assen wordt verreden", dat zegt Wim van Nispen. Hij is binnen de Stichting NIC verantwoordelijk voor de sponsoring.



Geen onterechte verwachtingen scheppen

Rogier van Iersel van Circle Assist bevestigt zijn lezing. Het bedrijf organiseerde namens de stichting het concours in Assen.



"Het initiatief voor het concours moet vanuit de stichting NIC komen. Daar horen we niks meer van. Daarom lijkt het ons niet handig om verwachtingen te scheppen door een datum op de kalender aan te vragen, terwijl daar geen reden voor is. Ook de mensen van de TT-hal moeten weten waar ze aan toe zijn. Zij moeten ook verder. Dus ook daar hebben we niks vastgelegd", zegt Van Iersel.



Springruiter Marc Houtzager uit Rouveen won de laatste editie van het concours in 2014. Dat was de 59e editie. Of er ooit nog een 60-jarig jubileum komt is de vraag.



Financieel onmogelijk zonder basissubsidie

"Sinds in 2014 de Europese subsidie is weggevallen is het financieel onmogelijk om het NIC te organiseren. Het concours kreeg een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dat fonds bestaat niet meer en voor een andere Europese subisidie komen we niet in aanmerking", zegt de voorzitter van de Stichting NIC, Max Becherer.

