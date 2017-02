Geen verkoop oude disco Klazienaveen aan Monte Christo

KLAZIENAVEEN - Woningcorporatie Domesta zegt dat het geen koopcontract heeft getekend met Monte Christo voor de oude disco Le Barrage in Klazienaveen. Er is alleen nog een huurcontract.

Monte Christo kreeg het pand eind 2015 gratis tot haar beschikking voor een jaar en zou het pand eind vorig jaar overnemen van Domesta. De advocaat van Monte Christo, Jeroen Sprangers, zegt dat beide partijen nog steeds in gesprek zijn en sluit koop nog steeds niet uit.In het pand van Domesta aan de Langestraat zou onder meer een sportschool komen en een leerwerkbedrijf op het gebied van techniek. Mensen tussen de 18 en 27 jaar zouden worden begeleid richting opleiding of werk.Eind november werd al bekend dat Domesta de subsidieaanvraag van een ton voor de verbouwing had bevroren en de mogelijkheden onderzocht om het contract te ontbinden. Het pand staat al jaren leeg en in het jaar dat Monte Christo er gebruik van heeft gemaakt, was er weinig activiteit te bespeuren.Monte Christo kwam vorig jaar in opspraak wegens mogelijke fraude met zorggeld en onbetaalde rekeningen.