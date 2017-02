Bertus de kangoeroe is terug bij zijn baasjes

STEENWIJK - Het avontuur zit erop voor Bertus de kangoeroe. Het beest ontsnapte uit een weiland in Steenwijk, maar anderhalf uur later was het weer terug bij zijn baasjes.

Bertus werd gisteren door meerdere mensen gespot rondom Steenwijk . Het dier sprong in het rond en leek niet schuw voor mensen."We hebben een jonge hond die zonder dat wij het doorhadden een gaatje in het gaas rondom het weiland had gemaakt", vertelt Gineke van der Hogen, het baasje van Bertus. "Kangoeroes bezitten een natuurlijke drang om te ontsnappen en dat lukte dus door het gat in het gaas."Bertus sprong eerst naar de tuin van de buren, waar hij in de vijver belandde. "De buurman heeft hem toen uit de vijver weten te halen, maar hij kon hem niet vasthouden", zegt Van der Hogen tegen RTV Oost . En dus vervolgde de kangoeroe zijn weg door Steenwijkerland.Het ontsnapte dier leverde de nodige aandacht op. Ook de politie nam een kijkje. "We zeiden dat het dier vanzelf naar huis zou komen". En dat bleek te kloppen. Van der Hogen: "We zorgen er nu voor dat onze hond niet meer bij het gaas kan komen".Gineke van der Hogen en haar man staan te kijken van alle aandacht. "Er lopen toch wel meer kangoeroes rond in Nederland?", vraagt Gineke van der Hogen zich hardop af.