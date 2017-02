Restauratie orgel Koepelkerk is hard nodig: 'Er vielen stukken naar beneden'

Het van Oeckelenorgel in de Koepelkerk in Smilde is toe aan restauratie (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

SMILDE - Het van Oeckelenorgel in de Koepelkerk in Smilde zwijgt voorlopig. Het 175 jaar oude instrument is toe aan een flinke restauratie. En dat is geen overbodige luxe, want het geluid dat uit het orgel komt, klinkt af en toe behoorlijk vals.

"De pijpen staan scheef en sommigen zijn al eens geknakt en weer aan elkaar gesoldeerd. Dat gaan we nu allemaal herstellen", zegt orgelbouwer Ronald van Bakel. Hij haalt de ruim duizend pijpen uit het orgel en loopt ze allemaal na.



Buitenkant orgel

Naast het binnenwerk, wordt ook de buitenkant van het orgel aangepakt. Scheuren worden hersteld en de kast krijgt een nieuw likje verf. De kast van het orgel is behoorlijk aan vervanging toe. In de afgelopen maanden vielen er zelfs stukken naar beneden.



"Dat is een paar keer gebeurd. Gelukkig niet tijdens de kerkdienst, maar er is af en toe een ornament op de grond gevonden. Het is wat dat betreft een lot uit de loterij dat kerkgangers met een vaste plek onder het orgel, niets op hun hoofd hebben gekregen", vertelt orgelbouw Henk Heideveld. Hij is verantwoordelijk voor de restauratie van de buitenkant van het orgel.



Niet de eerste restauratie

Het orgel is de afgelopen eeuw al een paar keer gerestaureerd, maar nog niet zo uitgebreid als nu. Het kost de kerk een ton. Dat geld is bijeengebracht door de orgelcommissie, subsidie en door mensen die een orgelpijp adopteerden.



"Net als een auto heeft ook een orgel af en toe een onderhoudsbeurt nodig. Eens in de vijftig jaar ongeveer", vertelt Boele Duin van de orgelcommissie. "Zo groot als deze onderhoudsbeurt hebben we nog niet eerder gedaan."



Orgelmuziek

De restauratie duurt in ieder geval tot half april. Tot die tijd zwijgt het orgel, maar de kerk heeft wel vervanging geregeld. Tijdens de dienst wordt er op een elektrisch orgel gespeeld dat in de Koepelkerk is neergezet.

Door: Ineke Kemper