Liveblog: Almere City FC - FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen hoopt ook na de wedstrijd van vanavond in Almere de ongeslagen status in 2017 te behouden. De eerste drie duels na de winterstop werden gelijkgespeeld en afgelopen vrijdag werd FC Volendam met 3-1 verslagen.

Vanavond speelt FC Emmen dus tegen Almere City FC en dat is een duel tussen de nummers 10 en 12 van de Jupiler League. Almere City heeft 36 punten en FC Emmen heeft er 32.Het duel is live te volgen op Radio Drenthe en via de livestream...