Snelheidsduivel rijdt 100 kilometer te hard over A28

STAPHORST - Een automobilist reed vanmiddag op de A28 tussen Staphorst en Zwolle zo'n 100 kilometer te hard.

Op de weg waar een snelheid van 120 kilometer per uur is toegestaan reed de snelheidsduivel 220 kilometer per uur. De politie volgde de auto en maakte deze beelden:De automobilist is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.