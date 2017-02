Drenthe's Mooiste opvolger Erik Dekker Classic

Erik Dekker (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - De Erik Dekker Classic voor toerrenners met start en finish in Hoogeveen wordt nieuw leven ingeblazen onder de naam Drenthe's Mooiste.

Na één jaar van afwezigheid maakt de toertocht nu deel uit van de Cycling Tour van Golazo. Een bedrijf dat meerdere vergelijkbare tochten in Nederland en België organiseert.



"De Erik Dekker Classic moest even wat opgefrist worden. Golazo kijkt er weer met andere ogen naar", laat Dekker weten die op z'n 46e nog heel wat kilometers per week op de fiets zit. En dus zal hij uiteraard ook zelf aan de start verschijnen in Hoogeveen.



70, 110 of 160 kiometer

Deelnemers kunnen zich individueel of als bedrijfsteam inschrijven en kunnen kiezen uit routes van 70, 110 of 160 kilometer. De start is bij sportcomplex Activum en de finish is in het centrum van Hoogeveen.



Klassement op keienstrook en laatste kilometer

Natuurlijk mogen in Drenthe's Mooiste ook de Drentse keienstroken niet ontbreken. Daar vindt ook tijdwaarneming plaats, waardoor een klassement kan worden opgemaakt. Dat geldt ook voor de laatste kilometer van de tocht in het centrum van Hoogeveen.



De eerste editie van Drenthe's Mooiste wordt op zondag 11 juni verreden.

Door: Karin Mulder Correctie melden