Koeien niet verplicht in de wei

ASSEN - Het verplicht laten buiten lopen van koeien wordt niet wettelijk vastgelegd.

Als Nederlandse melkveehouders ervoor zorgen dat over drie jaar op zijn minst tachtig procent van de koeien in de zomer buitenloopt, dan komt er geen wettelijke verplichting.Staatssecretaris Martijn van Dam, van Economische Zaken, wil dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden om weidegang te stimuleren. In oktober 2016 bleek uit cijfers van het CBS dat ruim een kwart van de Drentse melkveehouders zijn koeien nooit de wei instuurt.De Kamer sprak vandaag over de nota 'Koe in de wei' van de SP, D66 en GroenLinks. Eerder namen zij het initiatief voor het verplichten van de weidegang. Maar zij zien hier nu toch van af.