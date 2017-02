Nog geen plaatsing van windmolens in Drentse Monden

DEN HAAG - Er wordt geen begin gemaakt met de plaatsing van turbines op Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief geeft Kamp antwoord op vragen van PvdA-leden Tjeerd van Dekken, Jan Vos en Agnes Wolbert over de bezinningsperiode in de Drentse Veenkoloniën. In deze bezinningsperiode kunnen alternatieven worden gezocht voor het opwekken van duurzame energie in het gebied.Kamp geeft aan dat de uitspraak van de Raad van State wordt afgewacht, dat is 16 mei. Tot die tijd wordt er geen begin gemaakt met de plaatsing van windmolens in het gebied. Ook wil Kamp samen met de betrokken gemeenten en provincie kijken naar plannen voor zonne-energie. Die plannen kunnen mogelijk de bestaande afspraken en plannen aanvullen.Morgen wordt in de Tweede Kamer tijdens een debat over het energiebeleid onder meer gesproken over het Drentse windpark.