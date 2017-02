Praalwagenbouwers in moeilijkheden door gebrek aan bouwruimte

Carnavalsgroep De Kanslozen uit Barger-Compascuum (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

BARGER-COMPASCUUM - Nog een paar weken en dan moeten ze klaar zijn. De praalwagens voor het carnaval in de zuidoosthoek van onze provincie. Het bouwen van de wagens wordt steeds lastiger door een gebrek aan bouwruimte.

Volgens woordvoerder Aad Sijtsma van carnavalsvereniging 't Stiekelzwien uit Barger-Compascuum treft de praalwagenbouwcrisis vooral de jongere groepen. De locaties die er zijn, zijn vaak bezet door de groepen die al meerdere jaren bouwen.



Minder locaties door betere economie

"Er zijn minder schuren beschikbaar, omdat de economie beter gaat", vertelt Aad Sijtsma. "Kassenbouw is haast niet meer beschikbaar. Dus het gaat de slechte kant op met de locaties voor praalwagens", vertelt Sijtsma. Volgens de woordvoerder is de afbraak van schuren met asbest ook een reden voor een dalend aantal locaties.



Carnavalsgroep De Kanslozen voegt daar als reden aan toe: "Misschien door het verleden van andere groepen, dat ze veel rommel achterlaten en dat de boeren dat gewoon niet meer willen." Hoe het ook zij: "Het is heel lastig om een goede schuur te krijgen", besluiten de Kanslozen.



Volgens Aad Sijtsma zijn er zo'n tien groepen die niet volledig overdekt, of zelfs helemaal niet overdekt moeten werken.



Niets wil drogen

De jeugdgroep van de Kanslozen heeft toch enigszins mazzel. Ze hebben een kapschuur bij een boer weten te regelen voor de bouw van hun wagen. Een deel staat helemaal binnen en een deel onder de kap, maar zelfs zij hebben al problemen doordat de papier-maché voor de bouw van de wagens niet wil drogen. "Dan wordt het kreukelig en dan kun je het niet meer verven", vertelt Michel Scherpen van De Kanslozen. En dat is volgens hem zeer nadelig, want netheid zorgt voor punten bij de praalwagenjury.



Toch laat niemand zich door de omstandigheden uit het veld slaan. "Bij ons gaat het er gewoon om door", vertelt Scherpen. De jongens en meiden gaan de komende weken hard aan het werk om de puntjes op de i te zetten. "De i zelf moet ook nog gemaakt worden", grapt iemand.



Op 25 februari moet de wagen klaar zijn en volgens De Kanslozen gaat dat zeker lukken.

Door: Robbert Oosting Correctie melden