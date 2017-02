Voetbalclubs moeten uitwijken naar kunstgras

Uitwijken naar kunstgras is verplicht vanaf komend weekend

VOETBAL - Verenigingen met een goedgekeurd kunstgrasveld zijn vanaf komend weekeinde verplicht om bij een afgelasting van het natuurgrashoofdveld met het eerste elftal uit te wijken naar kunstgras.

Dit geldt voor alle 1e elftallen in district Noord en is dus niet van toepassing op de elftallen die in de landelijke Top- of Hoofdklasse uitkomen.



Argumenten

De KNVB afdeling Noord heeft hiertoe besloten omdat de agenda maar weinig inhaaldata kent, de bond zoveel mogelijk doordeweekse wedstrijden wil voorkomen en om de laatste twee speeldagen in de competities gelijktijdig te laten spelen.



Weersverwachting

De mededeling komt in de week waarin de derde vorstperiode van het huidige seizoen wacht. De komende dagen en nachten gaat de temperatuur ruim onder het vriespunt, waardoor veel velden zullen worden afgekeurd.