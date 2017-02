FC Emmen-doelman Telgenkamp: Doen we er wel alles voor?

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien en doelman Dennis Telgenkamp konden na afloop van het verloren duel tegen Almere City FC maar moeilijk een oorzaak vinden voor het verval dat de Drentse ploeg had op het kunstgras in Flevoland. "Daar waar Almere City FC na rust gas gaf gaven wij niet thuis. We konden niet mee en het leek ook wel alsof we niet mee wilden", aldus Lukkien.

Eerste nederlaag voor FC Emmen in 2017

De nederlaag was volgens de oefenmeester dan ook vooral te wijten aan het mentale gedeelte. "Dat moet haast wel, want Almere City ging na rust niet wezenlijk anders spelen dan voor rust. Ik miste de overlevingsdrang bij ons. Je weet dat je goede zaken kunt doen in de stand, dan moet je op leven en dood de wedstrijd willen winnen en dat straalden we niet uit. Hoe dat kan? Dat is moeilijk te zeggen."Volgens Lukkien leidde Emmen de nederlaag zelf in, maar hij gaf wel de credits aan Almere City FC. "Die ploeg draaide, onder aanvoering van een sublieme Tom Overtoom, wel de wedstrijd om."Doelman Dennis Telgenkamp, die in de fout ging bij de 2-1, was na afloop heel helder. "Er moet wat veranderen, anders hebben we ook helemaal niets te zoeken in de play-offs. We roepen allemaal wel dat we die play-offs moeten halen, maar doen we daar wel alles voor en doen we het wel slim genoeg? Dat vraag ik me af."