Asser Kamerlid springt in de bres voor kleine bedrijven

Agnes Mulder verdedigt haar plan vanmiddag in de Kamer (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen verdedigt vanmiddag in de Kamer een wetsvoorstel, dat grote bedrijven ertoe moet dwingen om rekeningen van kleinere leveranciers sneller te betalen.

Volgens Mulder betalen grotere bedrijven vaak veel te laat aan zzp'ers en mkb'ers. Ze wil dat de betalingstermijn wordt vastgezet op zestig dagen.



"De kleine bedrijven zijn nu soms een soort bank voor grote bedrijven. Maar kleine bedrijven komen moeilijk aan krediet. Gevolg is dat zij niet meer kunnen investeren en soms zelfs failliet gaan", zegt Mulder.



Uitzondering

In de huidige regelgeving geldt een uitzondering waardoor grootbedrijven pas later hoeven te betalen aan kleine bedrijven. Die regeling wil Mulder een halt toeroepen. "Wij willen dat als je bij de rechter komt als klein bedrijf, je niet meer hoeft aan te tonen dat een late betaling onredelijk is. Dat moet nu nog wel. De kans dat je van de rechter gelijk kreeg, was erg klein."



Incassogeschil

Mulder heeft voorgesteld om het burgerlijk wetboek zo aan te passen dat de betalingstermijn op zestig dagen komt te liggen. "Als de grote bedrijven daar overheen gaan, krijgen ze nog dertig dagen en daarna wordt het een incassogeschil. Dat is een heel ander type rechtszaak en daarbij zullen kleine bedrijven eigenlijk altijd gelijk krijgen."



Verdediging

Het Asser Kamerlid denkt dat de grote bedrijven door die maatregel wél op tijd hun rekeningen gaan betalen. Vanmiddag verdedigt ze haar voorstel. Volgens Mulder hebben vrijwel alle partijen in de Kamer al aangegeven het plan te zien zitten. "Ik denk dat we er vanmiddag wel uit gaan komen", aldus Mulder.