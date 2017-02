Verhalen over Kamp Westerbork basis voor theaterstuk

WESTERBORK - Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de theatermakers van Theater na de Dam zijn op zoek naar verhalenvertellers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Kamp Westerbork woonden. Hun ervaringen zijn nodig voor een theatervoorstelling op 4 en 5 mei.

De voorstelling zal niet in het theater zijn, maar op en rondom Kamp Westerbork. Theatermaker en regisseur Mariëtte Barbee: "We gaan de voorstelling maken met jonge mensen die deels wel en deels geen acteerervaring hebben. De verhalen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dienen ter inspiratie.""Die verhalen zijn voor ons heel belangrijk", vervolgt Barbee. "Onderdeel van dit project is dat jonge mensen, in de middelbareschoolleeftijd, de mensen ontmoeten die de oorlog hebben meegemaakt. Het is belangrijk dat die verhalen worden doorverteld."Het scrip van het theaterstuk staat nog niet vast. "We gaan hierbij echt uit van de verhalen vanuit de oorlog. Er gaat een ontmoeting plaatsvinden waar deze verhalen centraal staan, en op basis hiervan gaan we kijken hoe we dat vertalen naar theatraal materiaal. De verhalen en de locatie dienen hierbij als uitgangspunt", zegt Barbee."Er zijn zo veel verhalen bekend van hoe het was in het kamp en zo weinig over hoe het was in het leven rondom het kamp, in de omgeving. Deze mensen waren toentertijd nog erg jong, wat kregen ze er van mee? Daar zijn we benieuwd naar."