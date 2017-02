'Bijscholing moet werkloosheid in het Noorden voorkomen'

ASSEN - Het Noorden heeft een tekort aan vakbekwame arbeidskrachten. Tegelijkertijd staan de banen van veel mbo'ers op het spel.

Tot die conclusies komt de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER) in een rapport . In datzelfde rapport doet de organisatie aanbevelingen om die problemen een halt toe te roepen.Volgens de SER is er nu onder meer een tekort aan arbeidskrachten in sectoren als elektrotechniek, bouw, zorg, ict en transport. De organisatie vindt dat er meer opleidingsmogelijkheden moeten komen en pleit voor scholing binnen bedrijven.De Sociaal Economische Raad vindt ook dat er een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds moet komen voor mbo'ers. Hiervoor zou een subsidieregeling in het leven moeten worden geroepen.Op die manier moeten mensen die al wel een opleiding hebben afgerond, worden gestimuleerd zich te laten bijscholen. Het gaat met name om mensen met een mbo-opleiding op niveau 2 en 3. De naar schatting 150.000 Noorderlingen die nu een baan hebben op dit niveau, vrezen voor de toekomst. Door onder meer de opkomst van robots, staan hun banen op het spel. Bijscholing of herscholing, kan dan een uitkomst bieden."Wij zien hierbij een belangrijke rol voor de provincies weggelegd. De provincies kunnenzowel het initiatief nemen als faciliteren", is in het adviesrapport te lezen.Mensen met een hogere opleiding doen volgens de SER over het algemeen meer aan bijscholing, dan mensen met een lagere opleiding. De grootste zorg zijn misschien wel mensen met een mbo-1 opleiding."Bij werkloosheid neemt laaggeletterdheid snel toe en verliezen mensen in rap tempo hun kennis en vaardigheden. Bovendien neemt de kans op werk af als men werkloos is geworden. De markt vraagt juist steeds meer om mensen die minimaal mbo-4 niveau hebben."De SER is ook voorstander van een betere samenwerking tussen verschillende partijen. Doordat organisaties nu vooral voor zichzelf werken, is sprake van versnippering. Om de situatie te verbeteren, moet er een zogeheten regiodeal komen. Dat komt neer op een intensievere samenwerking tussen onder meer het UWV en regionale en agrarische opleidingscentra.De SER is wel voorzichtig positief over de toekomst. "Wij hebben gelukkig geconstateerd dat op een aantal plaatsen de eerste goede stappen zijn gezet, onder meer in de gebieden rondom Assen, Hoogeveen, Leeuwarden en Groningen", staat in het rapport.Het advies van de SER is gestuurd naar de gedeputeerden in Drenthe en Groningen en ook naar het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De adviezen kwamen tot stand door overleg met onder meer scholen, het UWV, gedeputeerden en wethouders.