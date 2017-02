Zevende Filmfestival voor Kinderen in Hoogeveen

De getoonde films hebben een relatie met de kinderrechten (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Vandaag wordt voor de zevende keer in Hoogeveen het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen georganiseerd. Kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool bewust maken van de rechten van het kind is het doel van dit filmfestival.

Het festival wordt gehouden in het kader van de Dag van de Rechten van het Kind. Deze dag is op 20 november, maar het is goed er op andere momenten ook bij stil te staan. "Door films vanuit de hele wereld te tonen, krijgen kinderen een indruk hoe andere kinderen leven en hoe de rechten van kinderen worden geschonden of anders ingevuld, zowel hier in Nederland als elders in de wereld. De films kunnen dan ook als heftig, emotioneel of indrukwekkend worden ervaren", zo vertelt Esther Aarse van Soroptimistclub De Reestlanden.



De kinderen komen dit jaar van zestien verschillende scholen uit de gemeentes Hoogeveen en De Wolden. Ook basisscholen uit Zuidwolde, Pesse, Stuifzand, Elim en Noordscheschut doen mee.



Getoonde films

De getoonde films hebben een relatie met kinderrechten. Dit jaar worden bij de VUE Bioscoop in Hoogeveen de films Sawsans Geheime Missie en Operatie Noordpool vertoond.



De Deense film Sawsans Geheime Missie is bedoeld voor groep 7 en 8 en gaat over verschillende culturen. Karl verhuist van een Christelijk vissersdorp aan de westkust van Denemarken naar de multiculturele wijk Nørrebro in Kopenhagen. Sawsan, een Islamitisch meisje uit zijn klas, neemt Karl onder haar hoede en maakt hem wegwijs in de grote stad. Karl is een virtuoos op het mengpaneel en als hij ontdekt dat Sawsan een lied heeft geschreven om mee te doen aan het jongerensongfestival, wil hij haar daar graag bij helpen. Voor Sawsans vader is meedoen aan een songfestival hetzelfde als ‘met je kont schudden voor een miljoenenpubliek’; dat staat hij niet toe! Maar daar trekken Sawsan en Karl zich niets van aan.



De Noorse film Operatie Noordpool, voor groep 5 en 6, is een spannend en uitdagend survivalavontuur. Door een misverstand belanden de 13-jarige Julia en de 8-jarige tweeling Ida en Sindre op een verlaten eiland in de Noordelijke IJszee. Hun verdwijning wordt spoedig opgemerkt, maar niemand heeft enig idee waar de kinderen zijn. De dagen verstrijken terwijl de kinderen moeten zien te overleven.



Steeds groter

Dit filmfestival wordt door steeds meer lokale Soroptimistclubs georganiseerd en elk jaar komen er meer locaties bij. Deze editie vindt al op veertien locaties in Noord-Nederland plaats: Assen, Hoogeveen, Emmen, Klazienaveen, Steenwijk, Noordwolde, Stadskanaal, Leeuwarden, Groningen, Drachten, Edam, Volendam en Hoorn.