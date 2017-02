Stelling: Wij zijn solidair met de Groningers

GRONINGEN - Er lijkt steeds meer aandacht te komen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Vanavond is er een fakkeltocht in de stad om te protesteren tegen het gaswinningsbeleid.

De route wordt gelopen vanaf 19.30 uur op de Vismarkt en eindigt anderhalf uur later op dezelfde plek. De organisatie houdt rekening met duizenden demonstranten.Wat vindt u? Moeten wij als Drenten solidair zijn met de Groningers, en meelopen met de fakkeloptocht?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over het opnieuw instellen van een ziekenfonds door de overheid. Een ruime meerderheid van bijna 94 procent was het hiermee eens. In totaal hebben er bijna drieduizend mensen hun stem uitgebracht.