TV Drenthe niet te ontvangen in delen van provincie

TV Drenthe is in sommige delen van de provincie niet te ontvangen (foto: pixabay)

MEPPEL - Na werkzaamheden van kabelprovider Ziggo is TV Drenthe op bepaalde plaatsen in en rond de provincie niet meer te ontvangen. Er komen vooral meldingen binnen uit het zuidelijke deel van Drenthe.

Met name in Coevorden, Meppel en Hoogeveen zijn er problemen met de ontvangst.



Ziggo heeft werkzaamheden uitgevoerd om de beeldkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is een aanpassing gedaan in het signaal. Dit kan ertoe leiden dat het signaal niet goed binnenkomt op uw toestel.



Oplossing

Als u TV Drenthe niet meer kunt ontvangen, is het nodig om uw Ziggo-kastje opnieuw af te stellen. Ook kan het zijn dat u de insteekkaart, als u die heeft, opnieuw moet afregelen. Hoe u dit doet, kunt u vinden in de handleiding van uw Ziggo-kastje, of door contact op te nemen met de klantenservice van Ziggo.



Mocht het opnieuw afstellen ook niet werken, dan is het mogelijk nodig dat er een nieuwe wandcontactdoos geplaatst wordt. Het gaat hierbij om het aansluitdoosje in de muur, waar uw kabel- of antenneaansluiting uit komt. Na een melding bij de klantenservice zal Ziggo een monteur sturen die een nieuwe contactdoos komt plaatsen.



Mocht u TV Drenthe niet kunnen ontvangen, dan is het van belang dat u bovenstaande stappen volgt. De storing zal niet uit zichzelf over gaan, aldus Ziggo.