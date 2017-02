Speelgoedwinkel Bart Smit verdwijnt binnen twee maanden

ASSEN - Speelgoedwinkel Bart Smit verdwijnt uit de winkelstraten. Moederbedrijf Blokker wil de bijna 200 Bart Smit-winkels ombouwen tot filialen van Intertoys.

Nog voor 1 april moet de Bart Smit, die al vanaf 1967 bestaat, nergens meer te vinden zijn. Dat meldt de NOS.Drenthe heeft zes vestigingen van de speelgoedwinkel. Assen heeft er twee en in Emmen, Hoogeveen, Roden en Klazienaveen is er één Bart Smit. Deze winkels zullen, net als alle andere filialen in de komende weken worden aangepakt.Het Blokker-concern maakte vorig jaar de keuze tussen Intertoys en Bart Smit. De keuze viel uiteindelijk op Intertoys, omdat het qua omzet en volume groter is en daarnaast een bekender merk is.Volgens onderzoeksbureau Locatus zijn er 109 gevallen waarbij een Bart Smit en een Intertoys op minder dan 2,5 kilometer van elkaar zitten. In Drenthe doet zich dat voor in Assen, Emmen, Hoogeveen en Klazienaveen.De directeur van Blokker Holding zegt te gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. "We gaan niet op voorhand zeggen dat dat geen kans van slagen heeft. Snijden in het aantal winkels is niet een doel op zich", aldus de directeur.