GGD Drenthe stelt opnieuw verscherpte winterregeling in

ASSEN - De winterregeling van de GGD Drenthe gaat vanavond de tweede fase in. Dat houdt in dat de GGD actief mensen opzoekt die in de kou zitten. Fase twee geldt voor de komende nachten.

Zo wordt vanmiddag in Emmen de lijst met namen die bekend zijn bij de GGD doorgesproken om te bepalen of medewerkers contact moeten opnemen. Dat laat Annegreet Groeneveld weten. "We hebben een vast groepje mensen in beeld, zowel in Emmen als in Assen."Halverwege januari ging de winterregeling ook naar fase twee. Mensen worden opgeroepen om alert te zijn op buurt- en dorpsgenoten die mogelijk geen gas en elektra hebben. Deze mensen lopen risico op bevriezing. Voor hen is plaats in de opvang in Assen en Emmen.In januari zijn er bij de GGD geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen.