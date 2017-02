Kijk nu live: Noordelijk Lijsttrekkersdebat

Het debat in Groningen (foto: RTV Drenthe) Het debat is in het provinciehuis in Groningen (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) Het debat is in het provinciehuis in Groningen (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

GRONINGEN - Het Noordelijk Lijsttrekkersdebat in Groningen is zojuist begonnen. Het is het eerste grote debat dat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden.





Lees ook: Een verkiezingsdebat helpt mij bij het stemmen

Het debat begint om 14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. Hieronder kunt u het live volgen. Daarnaast zenden we het debat uit op



De thema's energie/gaswinning, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheid/economie en de ontevreden kiezer staan vanmiddag centraal. VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS doen mee aan het debat. De PVV heeft niet gereageerd op de uitnodigingen.Het debat begint om 14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. Hieronder kunt u het live volgen. Daarnaast zenden we het debat uit op TV Drenthe en op Facebook