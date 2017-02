'Verkenner' moet Borger meer laten bruisen

BORGER - Ze heeft ontzettend veel zin in in de klus die haar de komende maanden wacht. Annouchka Ringers is door de gemeente Borger-Odoorn aangesteld als 'verkenner'.

Ze moet in kaart gaan brengen wat er aan goede ideeën leeft om Borger meer te laten bruisen.Ringers studeerde geschiedenis en werkt in de jeugdhulp. Haar baan als 'verkenner' gaat ze er één dag in de week naast doen. "Ik ga vooral met heel veel mensen in gesprek. Met burgers en met ondernemers. Er zijn heel veel goede ideeën, de kunst is om het te verbinden."In Borger is de laatste jaren veel gebeurd en ook nu nog zijn er veel veranderingen. Het dorp lijkt zich een beetje opnieuw uit te vinden. "Er is een mooi plein gekomen waar we waarschijnlijk meer mee kunnen. We moeten met elkaar de kansen pakken. Er is de laatste jaren gebouwd met stenen. Nu moeten we bouwen met samenwerking."Ringers heeft drie maanden de tijd gekregen om de situatie in kaart te brengen. Daarna brengt ze verslag uit aan de gemeente en moeten er concrete vervolgstappen komen.