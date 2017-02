Deel raad van commissarissen WMD wordt vervangen

Raad van commissarissen wordt aangepast (foto RTV Drenthe/archief)

ASSEN - Een groot deel van de raad van commissarissen van de Waterleiding Maatschappij Drenthe wordt nog voor de zomer vervangen. De WMD heeft te maken met een flinke crisis. Er zijn miljoenen euro's verdwenen vanwege risicovolle projecten in Indonesië.

De raad van commissarissen bestaat uit voorzitter Geert Jansen (voormalig CDK van Overijssel), burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden, oud burgemeester Hans van der Laan van Noordenveld, oud wethouder Tiens Erenstijn van Hoogeveen en Emmen en ondernemer Marlies van Wijhe uit Zwolle.



RvC wil schoon schip maken

Voor een deel van de commissarissen zit de periode er op. De crisis binnen het bedrijf speelt ongetwijfeld een rol bij een vertrek. "Tenzij de aandeelhouders willen dat ze vanwege continuïteit moeten blijven zitten", zegt directeur Peter Glasbeek van de WMD.



Uiteindelijk moeten de aandeelhouders besluiten wat het beste is voor de WMD. Komende vrijdag praten ze er weer over. "De raad van commissarissen wil schoon schip maken", zegt Glasbeek. "Het is niet vanwege alle rapporten. Ze zijn vanwege alle commotie gewoon iets langer gebleven."



Niet alles wordt openbaar

De crisis bij de WMD draait om verliesgevende projecten in Indonesië. De WMD koos er in de jaren negentig voor om mede-eigenaar te worden van verschillende waterbedrijven. Op het moment dat ze op eigen benen zouden kunnen staan, dan zou de WMD zich terug trekken.



Maar in plaats van dat de miljoenen terug kwamen, blijkt er nu nog maar weinig van over te zijn. De huidige directie van de WMD heeft besloten om het verlies in één keer af te boeken.



Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vrijdag wordt ook het onderzoeksrapport van professor De Waard gepresenteerd. Die zei eerder al dat de raad van commissarissen in de kwestie rond de WMD heeft zitten slapen. "De directie van de WMD heeft niks gezegd en dus weten we niks. Dat kan een raad van commissarissen nooit zeggen. Dan ga je er achteraan", zo zei hij vorig jaar tijdens een presentatie.



Wie wist wanneer wat er gebeurde?

De voormalige directeur van de WMD wordt verweten dat hij zonder enige ruggespraak en goedkeuring van de commissarissen de investeringen in Indonesië heeft gedaan. Ook zou hij vanuit de WMD geen tegenspraak hebben geduld. De financiële man en de directeur van de WMD zijn inmiddels vervangen.



Wie er op welk moment wat van wist, is te lezen in een feitenrelaas dat is opgesteld in opdracht van de raad van commissarissen door het bureau EY. Dat rapport wordt niet openbaar gemaakt. "Er staan te veel persoonlijke dingen in met naam en toenaam", zegt directeur Peter Glasbeek van de WMD.



Voorzitter Geert Jansen van de raad van commissarissen was vanwege persoonlijke omstandigheden niet bereikbaar voor commentaar.

Door: Andries Ophof