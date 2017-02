SP-Kamerlid overweegt motie van wantrouwen tegen minister Kamp

ASSEN - De Tweede Kamer praat vanavond over de weigering van minister Kamp om een motie van de SP en de PvdA uit te voeren. Daarin wordt hij opgeroepen een pas op de plaats te maken, zodat er naar alternatieven voor windmolens gekeken kan worden.

"Als de minister de motie nog steeds naast zich neerlegt, kan hij een motie van wantrouwen verwachten", zegt Kamerlid Eric Smaling van de SP. "Het is de vijfde motie in een jaar tijd waar hij niets mee doet. Dat geeft aan dat hij het parlement niet serieus neemt."Hoewel de verkiezingen vlakbij zijn, heeft de motie wel degelijk zin volgens Smaling. "Aan de ene kant is het voor mij echt een principieel punt. Er moet een evenwicht zijn met de regering in wat ze uitvoeren, wanneer het parlement iets anders wil dan de minister. Als ik me nu bij de kwestie neer zou leggen, ben ik geen knip voor de neus waard."De minister heeft eerder aangegeven dat hij geen pas op de plaats wil maken omdat er al vergunningen zijn verleend en hij niet anders kan dan het beleid uitvoeren. Smaling acht dit niet geloofwaardig: "Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij alles al bijna in kannen en kruiken was, en de plannen met één pennenstreek van tafel werden geveegd."Of de motie van wantrouwen, als die er komt, gesteund wordt, weet Smaling niet. "Ik hoop op een meerderheid, maar ik heb niet actief lopen werven. Ik wil alle partijen de ruimte geven daar zelf een mening over te vormen".