Drie actievoerders Platform Storm opgepakt om vervalsen brief

NIEUW-BUINEN - De politie heeft vanmorgen drie mensen uit Nieuw-Buinen opgepakt die betrokken zijn bij Platform Storm. Ze worden verdacht van het versturen van een nepbrief.

Vorig jaar november werd in de omgeving van Nieuw-Buinen een brief verspreid. De brief leek afkomstig te zijn van het ministerie van Economische Zaken, maar dat bleek niet het geval. Deelnemers van windpark Drentse Monden werden in de brief met naam, adres en telefoonnummer genoemd.Het gaat om twee vrouwen (55 en 44 jaar) en een 56-jarige man. Volgens voorzitter Jan Nieboer van Platform Storm gaat het om een vrouwelijk lid en om een stel dat niet lid is, maar de actieclub bijvoorbeeld wel helpt om spandoeken te maken.De politie heeft de computers en printapparatuur uit twee woningen in beslag genomen.Vanavond is er een debat in de Tweede Kamer waarin de windmolens ter sprake komen. De mensen die zijn opgepakt, zouden tijdens een vorig debat van de publieke tribune zijn verwijderd, omdat ze overlast veroorzaakten.