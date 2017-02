Nieuw folklorefestival in Emmen? 'Het ziet er gunstig uit'

EMMEN - De kans is groot dat Emmen een nieuw folklorefestival krijgt. "Het ziet er gunstig uit", vertelt Geert Nijhof. De oud-voorzitter en voormalig impressario van het SIVO-festival in Odoorn werkt achter de schermen aan een nieuw folkloristisch festival.

Nijhof schreef een nieuw plan voor het op te zetten festival, naar eigen zeggen zijn de gemeente Emmen en de provincie positief.Over dat plan kan Nijhof inhoudelijk nog niet al te veel zeggen: "Dat is nog aan de vroege kant." Het belangrijkste is volgens de oud SIVO-voorzitter dat er een bestuurlijke organisatie komt die de stichting gaat vormen. Nijhof is onder andere in gesprek met 't Aol Volk om samen die taak over te nemen.Het nieuwe folkloristische festival heeft veel gelijkenissen met het SIVO, waarvan dit jaar duidelijk werd dat het doek is gevallen. Zo is de bedoeling dat het festival in Emmen een vijf dagen durend festival wordt waar dansgroepen van uit de hele wereld komen om hun kunsten te laten zien.Maar om meer jeugd erbij te betrekken wil Nijhof meer contact met zowel middelbare- en dansscholen. "We kunnen leerlingen onderwijzen over de historie van verschillende dansen. Maar denk ook aan een danscompetitie, dat de leerlingen gaan dansen en dan beoordeeld worden door de internationale dansgroepen."De naam van het festival, daar is Nijhof nog niet helemaal uit. SIVO is natuurlijk niet mogelijk, aangezien dat staat voor Stichting Internationale Volksculturen Odoorn. "Odoorn kun je vergeten", benadrukt Nijhof. Volgens hem juicht de provincie het juist toe dat het folklorefestival verhuist naar Emmen.Volgens Nijhof is de provincie bereid een stevige aanloopsubsidie te geven. "Ik heb een begroting van 120.000 euro", aldus Nijhof, "een derde daarvan komt van subsidie." Nijhof blijft achter de schermen hard werken en geeft aan dat mensen die het bestuur willen vormen welkom zijn. "Maar ik laat mij niet opjagen, ik wil het festival goed en zorgvuldig neerzetten en dat heeft tijd nodig."Als alles doorgaat kan het nieuwe folkloristische festival in Emmen in 2018 plaatsvinden.