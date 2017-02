Boezems breien in buurthuis Borger

De boezems zijn voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

BORGER - Zo'n tien dames kwamen vanochtend bijeen bij de nieuwe Breiboezemclub in het Hunzehuys in Borger om borstprotheses te breien voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker en een borstamputatie hebben ondergaan.

De gebreide borsten dienen als alternatief voor siliconen, die bij sommige vrouwen tot irritaties leiden. De breiboezems zijn gemaakt van bamboegaren met zijde en gevuld met natuurlijk materiaal.



Uit het buitenland

Het idee is overgewaaid uit Amerika en Nanny Veeninga bracht het naar Drenthe. "Mijn dochter zei: 'Je moet eens kijken op de website van breiboezem, mam. Daar staan allemaal nepborsten op. Misschien kan je er wat mee.' Ik mag graag handwerken en nu heb ik eens wat anders om handen," zegt Veeninga.



Ze heeft zelf borstbesparende operatie ondergaan. "Het geeft me een goed gevoel dat ik er andere vrouwen mee kan helpen", zegt ze.



Einde verschuivende siliconen

Els Fluiter is ook boezembreister. "Mijn schoonmoeder had een siliconenborst en die floepte er steeds uit aan de zijkant. Dat vond ik zo mensonterend dat ik tegen haar moest zeggen: 'Hij zit niet goed'. Dan liep ze huilend weg," zegt Fluiter.



De reacties zijn volgens haar positief. "We krijgen allerlei berichtjes via Facebook dat ze lekker zitten."



Kosteloos

Stichting Breiboezem maakt de nepborsten gratis. Ze breien borsten in het voren in allerlei verschillende kleuren en maten, maar maken ze ook op verzoek.



De Breiboezemclub is onderdeel van het Breicafé in het Hunzehuys in Borger, dat iedere dinsdagochtend wordt gehouden. Deelnemers kunnen hier allerlei breiworkshops volgen.