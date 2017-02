Werkstraf geëist tegen ex-militair met kinderporno

De man werd vorig jaar opgepakt (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 33-jarige ex-militair uit Assen heeft het Openbaar Ministerie tachtig uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Op een laptop van de man vond de politie eind 2015 zeven kinderpornografische afbeeldingen.

De man werd in maart 2016 opgepakt op verdenking van grooming, het uitlokken van seksueel contact met minderjarige meisjes via chatgesprekken. Op de computer van de man werden seksueel getinte chatgesprekken met onder anderen een meisje van 12 jaar oud gevonden.



Valstrik ex-vrouw

De zaak kwam op een bijzondere manier aan het rollen: de Assenaar werkt bij een gevangenis in Veenhuizen en een van zijn collega’s belde in november 2015 de politie. Hij had van een kennis gehoord dat de man had geprobeerd met een minderjarig meisje af te spreken voor seksueel contact.



Dit verhaal kwam bij de ouders van zijn ex-vrouw vandaan. Omdat de ex het vermoeden had dat de man chatte met minderjarige meisjes, deed zij zich online voor als iemand anders en zocht ze contact met de Assenaar. Die ging erop in en stelde voor elkaar te ontmoeten in het Asserbos. Dat hij in werkelijkheid met zijn ex had afgesproken, ontdekte hij pas in het bos.



Stressstoornis

De man verklaarde in de rechtszaal dat hij aan een uitzending naar Afghanistan PTSS (posttraumatische stressstoornis) heeft overgehouden. Hij verklaarde dat hij wel porno had gedownload en dat de kinderporno daar waarschijnlijk tussen zat. Hij zei zich er niks van kunnen herinneren, ook niet van de chatgesprekken.



Volgens de psycholoog die hem onderzocht, is dat mogelijk vanwege de PTSS. De man wordt er inmiddels voor behandeld.