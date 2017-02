Rechter verbiedt bivakkeren in cabine transporteur Brinkman Emmen

EMMEN - Buitenlandse chauffeurs mogen niet meer maandenlang bivakkeren in hun cabines als zij aan het werk zijn voor transportbedrijf Brinkman uit Emmen.

De rechtbank stelt vast dat het bedrijf uit Emmen chauffeurs uit onder meer Polen en Oekraïne inzet om kosten te besparen. De chauffeurs overnachten dan maandenlang in de cabine van hun wagen. Deze constructie is opgezet om de cao te ontduiken. Dat moet van de rechter direct stoppen.Het bivakkeren inde wagen is door de Europese rij- en rusttijdenregels al sinds 2006 verboden, maar wordt in Nederland nog niet gehandhaafd. Onlangs kwam minister Schultz in opspraak, omdat zij een motie van de Tweede Kamer die opriep om deze regels te handhaven, naast zich neerlegde.Vandaag maakt de rechter duidelijk dat de regel gehandhaafd moet worden. Bij elke overtreding moet Brinkman een dwangsom van vijfduizend euro betalen.Drie chauffeur die lid zijn van vakbond FNV en naleving van de cao eisten, werden door Brinkman gekort op hun loon. Hoewel chauffeurs, ook bij Brinkman, standaard veel overuren maken, mochten zij plotseling nog maar veertig uur per week werken en ging hun inkomen daardoor fors omlaag. Zij krijgen van de rechter ook gelijk: Brinkman moet de overuren alsnog uitbetalen.Edwin Atema van FNV: "Dit is een goed signaal. Vaak komen werknemers in de problemen als zij aan de bel trekken over misstanden. Hier worden leden in bescherming genomen door de rechter. Tienduizenden euro’s nabetalingen waarop ze gewoon recht hebben. Ook moet Brinkman nu aantonen of ze de cao naleven bij het overige Nederlandse personeel."