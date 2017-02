Vastgoedbedrijf Roden voelt zich opzij gezet

RODEN - Vastgoedbedrijf De Friesche Wouden voelt zich door de gemeente aan de kant gezet. Het bedrijf dreigt fors te verliezen op grond in Roden-Zuid.

Dat meldt Dagblad van het Noorden.De projectontwikkelaar heeft via een brief naar de gemeenteraad haar verontwaardiging geuit. Het bedrijf zou niet naar haar mening zijn gevraagd over de nieuwe omgevingsvisie voor Noordenveld. In 2008 zou Vastgoed De Friesche Wouden, op verzoek van B en W van Noordenveld, bijna acht hectare grond gekocht hebben in Roden-Zuid. Dat gebied stond op de nominatie om woonwijk te worden en de gemeente kon niet alles zelf kopen.De omgevingsvisie die de raad woensdag gaat vaststellen houdt echter in dat dat gebied een 'groene zone' wordt. Dat betekent dat de vastgoedonderneming niet kan bouwen op de voor 4,4 miljoen gekochte grond.De Friesche Wolden zou graag met de gemeente, zorgcentrum De Noorderkroon, camping Dorado en woningcorporatie Woonborg een plan ontwikkelen dat landelijk wonen omvat.