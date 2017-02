OM eist werkstraf voor in coma slaan student

Het OM eist tachtig uur werkstraf na uitgaangsgeweld in Roden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/RODEN - “In letterlijk één klap is zijn hele leven veranderd.” Dat zei de officier van justitie vandaag bij de rechtbank in Assen over de man die op 15 februari 2015 in coma werd geslagen in zalencentrum De Pompstee in Roden.

Zonder aanleiding werd de Groninger student neergeslagen. Hij heeft er blijvend hersenletsel aan overgehouden.



Tegen de 20-jarige man uit het Groningse Jonkersvaart die ervan wordt verdacht de vuistslag te hebben uitgedeeld, eiste de aanklaagster tachtig uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie. Ook wil ze dat hij de man een schadevergoeding van ruim 36.000 euro betaalt.



Blijvend letsel

Artsen vreesden voor het leven van de man toen hij in coma lag, bleek tijdens de rechtszaak. De student heeft nog altijd last van de gevolgen van het geweld. Hij kan onder meer niet meer sporten, heeft concentratieproblemen en kan niks meer ruiken.



De Groninger bekende dat hij het slachtoffer had geslagen, maar zei niet te weten of hij ook degene was geweest die hem knock-out had geslagen. Volgens getuigen was hij dat wel. De man wordt ook verdacht van het uitdelen van een kopstoot in een feesttent in Marum in mei vorig jaar. Dit heeft hij wel bekend. Hij deed dit naar eigen zeggen omdat het slachtoffer hem al jarenlang treiterde.



Geen excuses

De man uit Jonkersvaart vertelde in de rechtbank dat hij het slachtoffer in Roden niet kende. Hij deelde de klap uit tijdens een opstootje, waar meerdere mannen bij betrokken waren. “Ik vind het heel erg dat iemand die ik niet eens ken mij dit heeft aangedaan”, zei het slachtoffer in de rechtszaal. Ook noemde hij het onbegrijpelijk dat de Groninger nooit zijn excuses heeft aangeboden. “Ik zou me vreselijk schuldig voelen.” Daarna betuigde de Groninger alsnog spijt.



Tweede verdachte

Een 20-jarige Rodenaar zou dezelfde nacht in De Pompstee ook een klap hebben uitgedeeld aan een andere man. Daarvoor moet hij 400 euro boete betalen, als het aan de aanklaagster ligt.



Omdat beide verdachten destijds 18 jaar waren, paste het Openbaar Ministerie het jeugdstrafrecht toe. Dit betekent dat de strafeisen lager zijn dan bij volwassenen.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.