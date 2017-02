Meppeler vrijgesproken van betasten meisjes

MEPPEL - De rechtbank heeft vandaag een 21-jarige man vrijgesproken van aanranding.

Twee weken geleden stond hij terecht, omdat hij twee meisjes in het kruis zou hebben gegrepen in discotheek Lord Nelson in zijn woonplaats.Op 15 maart 2015 meldden de twee zich ’s nachts bij de portier van de disco. Ze vertelden dat een man ze in het kruis gegrepen heeft toen ze bij elkaar langsliepen. De portiers haalden de man die zij aanwezen uit de zaak: een vriend van de 21-jarige verdachte.Hij ontkende bij de politie. Later werd de Meppeler zelf opgepakt, maar ook hij ontkende. Dat hield hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden vol. Het Openbaar Ministerie vroeg tijdens die zitting vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs. De rechtbank vond ook dat uit het politiedossier niet bleek dat hij de dader was.