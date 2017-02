Voormalig schoolgebouw Valthe optie voor statushouders

VALTHE - De gemeente Borger-Odoorn ziet mogelijkheden voor de huisvesting van statushouders in het voormalige pand van school De Bark in Valthe.

De ligging en staat van het gebouw en de faciliteiten in het dorp maken het volgens burgemeester en wethouders een geschikte optie.De gemeente gaat in gesprek met verschillende betrokken partijen om de plannen uit te werken. Voormalig school De Buyne in Buinen is niet meer in beeld en wordt te koop gezet.Volgens wethouder Ton Souverein zijn de twee schoolpanden op meerdere punten getoetst. “Om de integratie te bevorderen zijn faciliteiten en ligging erg belangrijk. Valthe beschikt over een school en een goede infrastructuur, maar heeft bijvoorbeeld ook een interessant activiteitenaanbod. Bovendien verkeert het gebouw in goede staat.”De gemeente wil zelf in principe niet in panden investeren of ze exploiteren. Daarom is debetrokkenheid van andere partijen van belang. Souverein: “De woningcorporaties zijn op allerlei vlakken bezig met de plaatsing van statushouders. Zij kiezen er daarom voor om niet in deze schoolpanden te investeren. Wel is Woonservice bereid om het beheer van het pand in Valthe op zich te nemen. Voor dat gebouw zijn we bovendien in gesprek met een geïnteresseerde aannemer.”In 2016 startte Borger-Odoorn een onderzoek naar welke eigen panden geschikt zouden kunnen zijn voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Door de toegenomen instroom van vluchtelingen kon de gemeente niet meer volstaan met gewone sociale huurwoningen. Eind vorig jaar viel na vervolgonderzoek voormalig School 24 in Nieuw-Buinen al af vanwege te hoge kosten.De eerste zes maanden van 2017 moet Borger-Odoorn 30 statushouders huisvesten.