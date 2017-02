Pauperparadijs komt definitief met nieuwe voorstellingen

College keurt aanvraag vergunning Pauperparadijs goed (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld ligt mag Stichting Het Pauperparadijs in 2017 de theatervoorstellingen in het Gevangenismuseum in Veenhuizen voortzetten.





Stichting Het Pauperparadijs heeft een vergunning aangevraagd voor maximaal 52 voorstellingen in de zomer.



Lees ook: Maximaal 52 nieuwe voorstellingen Pauperparadijs

Ondanks dat de vergunningen nog niet verstrekt waren, werden er al wel meer dan Het college keurde vandaag de aangevraagde vergunningen goed. "We hebben vorig jaar een prachtige tijd beleefd met deze theaterproductie en uit de verschillende evaluaties is gebleken dat ook de inwoners overwegend erg enthousiast waren", aldus burgemeester Klaas Smid.Stichting Het Pauperparadijs heeft een vergunning aangevraagd voor maximaal 52 voorstellingen in de zomer.Ondanks dat de vergunningen nog niet verstrekt waren, werden er al wel meer dan tienduizend kaarten verkocht.