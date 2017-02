Het kan glad zijn op de Drentse wegen

Code geel in Drenthe (foto Persbureau Meter)

ASSEN - Vanaf 19.00 uur vanavond heeft het KNMI code geel afgegeven voor de provincie Drenthe. Dat betekent dat er kans op gladheid is op de Drentse wegen.

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag geeft aan dat in de avond het geleidelijk glad wordt in Drenthe, door het vallen van wat sneeuw en later door bevriezing van natte wegdelen.



Het KNMI geeft aan dat de gladheid tot 11.00 uur woensdagochtend kan duren.