ICT'er uit Meppel: Ik ga de Stemwijzer vanavond opnieuw testen

MEPPEL - Hij zorgde vandaag voor heel wat reuring, ICT-specialist Loran Kroeze uit Meppel. Hij ontdekte een lek in de online Stemwijzer die gisteren werd gelanceerd.

"Ik dacht ik wil even kijken waar de stemwijzer mij heenbrengt. En toen heb ik ook even gekeken wat er op de achtergrond van de site gebeurt", vertelt Kroezen. Toen kwam de ICT'er erachter dat het niet helemaal in orde was."Het grootste wat ik boven water heb gekregen, is dat ik kan zien op welke partijen gestemd is. Nu is het een soort van peiling".Kroeze bracht zijn ervaringen via onder meer Twitter naar buiten.Kroeze heeft nog geen contact gehad met de makers van de Stemwijzer. Wel geeft de Stemwijzer aan dat het gat gedicht is en dat de Stemwijzer nu weer betrouwbaar is."Ik heb de Stemwijzer niet opnieuw getetst. Ik ga vanavond kijken of de gaten die zijn genoemd ook werkelijk opgelost zijn. Maar toch vraag ik mij af, wat is er nog meer?", zegt Kroezen.